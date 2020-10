Mann mit Pfefferspray verletzt – Polizei sucht Zeugen

Einem 19-Jährigen wurde am Donnerstagabend (15.10.20) in der Bartningstraße in Darmstadt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Der junge Mann hielt sich in der dortigen Parkanlage auf. Ohne für ihn erkennbaren Grund sollen sich ihm gegen 21 Uhr zwei Unbekannte genähert und unvermittelt den Reizstoff in Augen und Gesicht gesprüht haben. Er wurde leicht verletzt. Die circa 20-30 Jahre alten Männer sollen daraufhin die Flucht in Richtung Gruberstraße ergriffen haben. Einer von ihnen soll eine graue Daunenjacke, schwarze Jeans und eine schwarze Basecap getragen haben. Der Zweite soll eine Jogginghose mit schwarzen Streifen angehabt haben. Ihr Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweise werden gebeten, direkt mit der Ermittlungsgruppe-Darmstadt-City unter Telefonnummer 06151/969-3610 Kontakt aufzunehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen