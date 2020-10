Halbseitige Sperrung der Klappacher Straße wegen Errichtung einer Trafostation

Die HEAG mobilo arbeitet weiter an der Umstellung auf vollelektrischen Busbetrieb bis 2025. Hierfür ist die Errichtung einer zweiten Trafostation notwendig. Die Arbeiten erfolgen am kommenden Samstag (10.10.20) von 4 – 14 Uhr. Wegen der Anlieferung der Trafostation wird die Klappacher Straße stadteinwärts in Höhe des Betriebshofs Böllenfalltor in diesem Zeitraum auf einer Länge von ca. 200 Metern halbseitig gesperrt und eine Ampelschaltung eingerichtet. Für die Parkplätze auf dem Seitenstreifen gilt ab Freitag (09.10.20), 15 Uhr bis zum Abschluss der Arbeiten im Laufe des Samstagnachmittags ein absolutes Halteverbot.