Linie P: Haltestellen in Pfungstadt verlegt

Wegen Bauarbeiten fährt die Linie P von Montag (28.09.) an bis einschließlich 23. Oktober 2020 in Pfungstadt eine Umleitung. Die Haltestelle „Karl-Marx-Straße“ wird in die Seeheimer Straße auf Höhe der Hausnummern 91 und 94 verlegt, die Haltestelle Südring Richtung Eberstadt Wartehalle auf die andere Seite der Kreuzung vor den Kindergarten.