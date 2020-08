Wissenschaftsstadt Darmstadt hält auch nach den Ferien an verlängerten Öffnungszeiten für das Arheilger Mühlchen fest

Gute Nachrichten für alle Gäste des Arheilger Mühlchens: Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hält auch nach den Sommerferien an den verlängerten Öffnungszeiten fest. Das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger das Mühlchen in diesem Jahr bis zum Ende der Sommersaison am 13. September 2020 von 8:30 bis 19:30 Uhr nutzen können.

„Aufgrund der guten Erfahrungen und der aktuell positiven Personalsituation plant der Eigenbetrieb Bäder auch nach den Sommerferien an den bestehenden Öffnungszeiten festzuhalten. Dies gilt selbstverständlich unter weiterer Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregelungen“, erklärt dazu Bürgermeister Rafael Reißer.

An den zwei Zeitfenstern vormittags (8:30 bis 13:30 Uhr) und nachmittags (14:30 bis 19:30 Uhr) wird festgehalten. Tickets können wie bislang auch online über die Homepage der Stadt oder aber in der Bezirksverwaltung Arheilgen, Rathausstraße 1, immer montags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 16 Uhr erworben werden.