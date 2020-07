Nordic-Walking-Kurs für Bewegungsfreudige 60 plus

Die richtige Nordic-Walking-Technik lernen und dabei viel Spaß in einer Gruppe haben: Ab Dienstag, dem 28.7.2020 startet beim DRK in Darmstadt das neue Gesundheitsangebot „Nordic Walking für Seniorinnen und Senioren 60 plus“. Der Kurs startet und endet in der Geschäftsstelle des DRK Darmstadt in der Mornewegstraße 15. Der erste Termin beginnt um 9 Uhr, alle folgenden Termine um 9.30 Uhr. Die Kosten für 8 Termine betragen 20 Euro. Anmeldung bis zum 21.07.2020 bei Annabell Schreiber, Leitung Gesundheitsprogramm des DRK Darmstadt, Telefon: 06151 3606-657, E-Mail: annabell.schreiber [at] drk-darmstadt [dot] de.

Quelle: DRK-Kreisverband Darmstadt-Stadt e.V.