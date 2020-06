Fahrkartenkauf in Bussen wieder möglich

Nachdem die Busunternehmen in der Region ihre Busse weitestgehend mit Schutzscheiben ausgestattet haben, können Fahrgäste ihre Fahrkarten auch wieder beim Busfahrpersonal erwerben. In den Fahrzeugen der HEAG mobiBus wird das bereits von Montag (29.06.20) an der Fall sein. Die im Auftrag der DADINA fahrenden Busunternehmen aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg werden nach und nach folgen.

Dann können Fahrgäste auch wieder an der Tür 1 beim Fahrer einsteigen. Auch in den Straßenbahnen der HEAG mobilo ist dann der Vorneeinstieg wieder möglich. Die Vorgabe, in allen Fahrzeugen des ÖPNV einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, gilt weiterhin. Auch wenn die Abstandsregeln in Bussen und Bahnen nicht gelten, werden Fahrgäste gebeten, die Distanz zu anderen möglichst groß zu halten und die Hygieneregeln zu beachten.

Wer viel mit Bussen und Bahnen unterwegs ist, für den kann die neue Corona-Warn-App der Bundesregierun g nützlich sein. Wer sie auf sein Handy herunterlädt wird über sein persönliches Corona-Risiko informiert.

Quelle: HEAG mobilo GmbH