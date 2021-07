Wegen Bauarbeiten in der Rüdesheimer Straße in Darmstadt entfällt die Haltestelle „Schiebelhutweg“ der Linie R von Montag (2. August) bis einschließlich 13. August 2021. Die Haltestelle „Südbahnhof“ ist in beiden Fahrtrichtungen in den Haardtring auf Höhe der Hausnummer 274 verlegt.