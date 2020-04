HEAG mobilo präsentiert sich bei digitaler Ausbildungsmesse „Sofastart“

Wer derzeit auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, muss trotz der Corona-Krise nicht auf den direkten Kontakt zu Unternehmen verzichten. Am Dienstag (28.04.20) findet auf www.sofastart.de/darmstadt die Online-Ausbildungsmesse „Sofastart“ statt. Die Besonderheit: Am digitalen Messestand der HEAG mobilo können Interessierte per Livechat mit Ausbildungsleiterin Simone Nowka in Kontakt treten und ihr Fragen rund um die Ausbildung im Verkehrskonzern stellen.

Für 2020 hat die HEAG mobilo noch zwei Ausbildungsstellen zu besetzen: Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik und Industriemechaniker (m/w/d). In den Ausbildungsberufen Kaufmann für Büromanagement (m/w/d), Industriekaufmann (m/w/d) und Kfz-Mechatroniker mit Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik (m/w/d) bietet das Unternehmen voraussichtlich 2021 wieder Ausbildungsplätze an. Weitere Informationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung gibt es unter www.heagmobilo.de/de/ausbildung.

Quelle: HEAG mobilo GmbH