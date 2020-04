hlmdkreativ – Kunst und Natur entdecken mit den neuen Online-Angeboten des Hessischen Landesmuseums Darmstadt

Für kleine und große Künstler*innen und Naturforscher*innen gibt es ab sofort auf der Homepage des Hessischen Landesmuseums Darmstadt (HLMD) noch mehr zu entdecken! Vier fantasievolle Geschichten mit kreativen Aufgaben zu Themen aus Kunst und Natur laden dazu ein, Objekte und Werke unserer Sammlung näher kennenzulernen. Die von der Freien Mitarbeiterin Dagmar Boltze entworfenen Aktivbögen stehen auf der Startseite www.hlmd.de zum kostenfreien Download bereit.

Jede dieser kleinen Entdeckungsreisen ist einer anderen Farbe gewidmet – Rot, Grün, Gelb und Blau. So erhaschen wir mit der kleinen gelben Schnecke Smeralda, die sich in einem Blumenstillleben versteckt hat, einen Blick in das Atelier eines Künstlers und lassen durch die Mischung von Blau und Gelb auf zauberhafte Weise unser Lieblings-Grün entstehen. Außerdem erwarten uns Experimente mit kondensierendem Wasser oder Tintentropfen, die fantastische Formen erzeugen.

Bleiben Sie gespannt auf immer wieder neue kreative Aktionen, die Sie in den kommenden Wochen auf den Online-Kanälen des HLMD erwarten können. Unter dem Hashtag #hlmdkreativ finden Sie bereits erste Ergebnisse, die Besucher*innen zuhause geschaffen haben. Das HLMD freut sich über weitere Verlinkungen und Einsendungen.

Bild: Tinten-Experiment, Auszug aus »Die Farbe Blau«, Dagmar Boltze

Quelle: Hessisches Landesmuseum Darmstadt