Straßenbausanierungsprogramm 2020: Straßenbauarbeiten in der Kranichsteiner Straße – Abschnitt zwischen der Oetinger Villa und dem Schwarzen Weg erhält neue Fahrbahndecke

Vom 6. April an, dem Beginn der Osterferien, saniert das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, bis voraussichtlich zum 17. April 2020 die Kranichsteiner Straße auf einem Abschnitt von circa 200 Metern, zwischen der Oetinger Villa und der Einmündung zum Schwarzen Weg. Dabei wird die beschädigte Fahrbahnoberfläche in voller Breite circa vier Zentimeter tief abgefräst und anschließend eine neue Deckschicht aufgetragen.

Wegen der geringen Breite der Fahrbahn, muss der Bauabschnitt voll gesperrt werden. Mit Behinderungen in diesem Bereich ist zu rechnen.

Der von Norden kommende Verkehr wird in diesem Zeitraum über den Martin-Luther-King-Ring und die Frankfurter Straße umgeleitet und wieder auf den Rhönring geführt. Für die Fahrzeuge aus Richtung Stadtmitte gilt die Umleitung über die Frankfurter Straße und den Martin-Luther-King-Ring, wo sie wieder auf die Kranichsteiner Straße in Richtung Norden geführt werden.

Die Bushaltestellen der Linie H können innerhalb des Bauabschnittes in dieser Zeit nicht angefahren werden, sie werden über die Arheilger Straße umgeleitet. HEAG-mobilo wird an den Haltestellen entsprechende Informationen anbringen.

Der Gehweg bleibt weiter benutzbar. Die Baukosten betragen circa 80.000 Euro.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt