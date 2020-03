Fördermittel des Landes Hessen – Behindertengerechten Umbau von selbstgenutztem Wohneigentum

„Die Förderung des selbstbestimmten Wohnens ist für Menschen mit Behinderung sehr wichtig. Durch entsprechende bauliche Veränderungen wird es oft möglich, dass Menschen bis ins hohe Alter und bei Behinderung so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden im gewohnten Umfeld leben können“, so Sozial- und Wohnungsdezernentin Barbara Akdeniz. „Schmale Zugänge, Treppen oder Schwellen, nicht ausreichende Bewegungsfläche in der Wohnung, enge Türdurchgänge und vieles mehr lassen sich durch bauliche Maßnahmen anpassen. Hier bieten die Fördermittel des Landes und die Beratung durch das Amt für Wohnungswesen eine gute Unterstützung“, so Stadträtin Akdeniz.

Die Förderhöhe ist je nach Art und Umfang auf den Einzelfall zu berechnen. Es stehen Fördermittel in Höhe von 75.000 Euro zur Verfügung.

Bürgerinnen und Bürger können ab sofort beim Amt für Wohnungswesen der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Ute Jost, Telefonnummer 06151/ 13-2738 Informationen und Antragsformulare erhalten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt