Pflasterarbeiten in der Frankfurter Straße

Zur Instandhaltung ihrer Infrastruktur führt die HEAG mobilo in der Frankfurter Straße zwischen den Haltestellen „Nordbahnhof“ und „Merck“ von Montag (13.01.) an bis voraussichtlich 31. Januar 2020 Pflasterarbeiten im Gleisbereich durch.

Es wird in diesem Bereich zu temporären Fahrbahnverengungen in beide Richtungen kommen. Stadteinwärts ist mit Einschränkungen zwischen 9 Uhr und 16 Uhr zu rechnen, in Richtung Arheilgen zwischen 7 Uhr und 15 Uhr. Die Arbeiten finden montags bis freitags statt.

Die HEAG mobilo bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.