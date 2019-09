Traglufthalle am Nordbad durch Sturm beschädigt

Die Traglufthalle des Nordbades ist in der Nacht von Sonntag (29.09.) auf Montag (30.09.19) durch einen Sturm beschädigt worden und muss infolgedessen zur Reparatur für einige Tage geschlossen bleiben. Der Schaden ist in den frühen Morgenstunden in der Nacht von Sonntag auf Montag vor Inbetriebnahme für die Öffentlichkeit aufgetreten. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

Der Betreiber der Traglufthalle ist auf dem Weg nach Darmstadt, um den Schaden zu beseitigen und die technische Betriebssicherheit zur Inbetriebnahme wieder herzustellen. Diese Arbeiten werden mehrere Tage andauern. Die voraussichtliche Wiederinbetriebnahme ist für Montag, den 7. Oktober 2019, vorgesehen.

Als Zwischenlösung ist für die Bürgerinnen und Bürger das Bezirksbad Bessungen am Dienstag, 1. Oktober, und Mittwoch, 2. Oktober 2019, für den öffentlichen Badebetrieb von 7 bis 14 Uhr geöffnet (Kassenschluss ist um 13 Uhr, Badeschluss um 13.30 Uhr).

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt