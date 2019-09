Fahrt endet mit über 4,2 Promille

Wegen eines defekten Scheinwerfers kontrollierte eine Streife des 3. Polizeireviers in der Nacht zum Freitag (12.-13.09.19) eine Autofahrerin in der Gräfenhäuser Straße. Während der Kontrolle fiel den Beamten bei der 44-jährige Autofahrerin leichter Alkoholgeruch auf. Doch bei dem anschließenden Atemalkoholtest staunten die Beamten nicht schlecht, als dieser 4,27 Promille anzeigte. Zunächst gingen die Polizisten von einem defekten Gerät aus, aber auch ein weiterer Test mit einem zweiten Messgerät ergab einen Wert jenseits der vier Promille. Im Laufe der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass die Dame nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese hatte sie wegen eines ähnlichen Vorfalls bereits verloren. Die Fahrt endete für die 44-Jährige auf der Wache, wo sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Zukünftig wird sich die Frau in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen