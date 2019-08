Vorlesen in der Stadtbibliothek im September 2019

„Familie Maulwurf voll in Fahrt“ heißt es im September 2019 beim Vorlesen in der Stadtbibliothek. Alle Jungen und Mädchen ab vier Jahren sind immer samstags um 11 Uhr in die Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, zum Vorlesen eingeladen. Am 7. und 14. September werden Tiergeschichten vorgelesen. Eine spanisch-deutsche Vorlesestunde steht am 21. September auf dem Programm. Dabei wird eine Geschichte in kurzen Abschnitten abwechselnd in spanischer und deutscher Sprache vorgelesen. Am 28. September gibt es wieder japanisches Erzähltheater, mit den Geschichten „Benno Bär“ und „Die drei kleinen Schweinchen“. Die Teilnahme ist kostenfrei.