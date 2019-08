Straßenbahnen und Busse fahren ab Montag wieder regulär

Die Bauarbeiten in der Nieder-Ramstädter Straße sowie an der Haltestelle „Schloß“ sind fast abgeschlossen. Von Montag (12.08.19) an fahren die Straßenbahnen und Busse in der Darmstädter Innenstadt wieder regulär. Auch auf der Linie 9 sind dann wieder Straßenbahnen im Einsatz.

Die HEAG mobilo hatte in den Sommerferien die Gleisanlage im Bereich des Betriebshofs Böllenfalltor erneuert. Zur Förderung der Biodiversität wurde zudem ein Teil der Rasenfläche in der Nieder-Ramstädter Straße durch trockenheitsverträgliche und insektenfreundliche Dickblattgewächse (Sedum) ersetzt.

Quelle: HEAG mobilo GmbH