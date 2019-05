Vorlesen in der Stadtbibliothek im Juni 2019

Immer samstags um 11 Uhr werden in der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek Darmstadt im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, Geschichten für Kinder ab vier Jahren vorgelesen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Im Monat Juni heißt es „Willkommen im Hirschkäfer-Grill“. Im allseits beliebten Hirschkäfer-Grill treffen sich die Insekten des Waldes. Am 1., 8. und 22. Juni lesen Vorlesepaten Geschichten, von allem, was krabbelt. Das japanische Erzähltheater erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Deshalb stehen am 15. Juni wieder zwei Kamishibai-Geschichten auf dem Programm, nämlich „Die Bienenkönigin“ und „Die sieben Raben“. In den Sommerferien vom 29. Juni bis 10. August 2019 gibt es keine Vorlesestunden.