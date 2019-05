Parfüm im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen – Tatverdächtiger mit gestohlenem Rad unterwegs

Ein 50 Jahre alter Mann sitzt seit seiner Festnahme am Donnerstag (23.05.19) in Polizeigewahrsam. Gegen 16.30 Uhr wurde der Tatverdächtige in einem Kaufhaus in der Rheinstraße beobachtet, als er mehrere Kosmetikprodukte sowie sieben Flaschen Parfüm im Gesamtwert von rund 700 Euro entwendete. Der Ladendetektiv ertappte ihn auf frischer Tat und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen fest. Bei der anschließenden Überprüfung fiel den Polizisten auf, dass das Fahrrad des 50-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Das Rad war nach einem Diebstahl in Aschaffenburg zur Sicherstellung ausgeschrieben. Der Festgenommene kam über Nacht ins Polizeigewahrsam. Ob er einem Richter vorgeführt wird, müssen die weiteren Ermittlungen im Laufe des Tages zeigen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen