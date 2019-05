Internationaler Tag gegen Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit

Am Freitag, 17. Mai 2019, wird international der Tag gegen Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit begangen. Als Zeichen der Solidarität und Unterstützung hisst die Wissenschaftsstadt Darmstadt an diesem Tag ab 9 Uhr auf den Luisenplatz fünf Regenbogenflaggen. Weltweit werden am 17. Mai zahlreiche Kommunen und zivilgesellschaftliche Organisationen mit Aktionen und Veranstaltungen auf Homophobie, sexuelle Diskriminierung und Gewalt aufmerksam machen.