Darmstadt Diamonds: Herren empfangen Ravensburg Razorbacks zur Saisoneröffnung der German Football League 2

Direkt am ersten Spieltag der neuen Saison (12.05.19) steht dem Aufsteiger aus Darmstadt ein dicker Brocken gegenüber. Der Gewinner der letztjährigen GFL2 Saison, die Ravensburg Razorbacks, werden mit ihrem sehr gut vorbereiteten Team zu Gast sein. Die Diamonds nahmen durch den Aufstieg sehr viel positive Energie mit in die Vorbereitung. Einige Spieler konnten rekrutiert und Nachwuchs erfolgreich aus der sehr guten Jugendarbeit gewonnen werden. Trainingseinheiten mit mehr als 50 Spielern sind keine Seltenheit und die Mission „Klassenerhalt“ wird von allen Seiten gelebt.Die Leistung der einzelnen Spieler im Vorbereitungsspiel gegen das GFL Team der Marburg Mercenaries stimmte die Coaches der Diamonds zwar zufrieden, aber eine echte Standortbestimmung war es dennoch nicht.Die Ravensburg Razorbacks gingen letzte Saison als Erstplatzierter mit 11 gewonnen Spielen in die Relegation um den Aufstieg in die GFL1. Hier unterlagen sie den Stuttgart Scorpions zweimal deutlich.Zwei schlechte Nachrichten gab es für die Oberschwaben allerdings kurzfristig: Zuerst traf das Heimweh Import Linebacker Eddrick Harris so schwer, dass er zurück in die USA reiste und vor wenigen Tagen verkündete Head Coach John Douglas Harper aus privaten Gründen seinen Rücktritt. Auch er trat bereits die Heimreise in die USA an.

Rollenverteilung ist klar

Die Karten für das erste Heimspiel sind also klar verteilt: Neuaufsteiger trifft auf Aufstiegsaspirant.Diamonds Head Coach Andreas Hock blickt allerdings entspannt auf das kommende Spiel:“Wir sind neu in dieser Liga und in diesem Spiel der klare Underdog. Wir haben zwar nichts zu verlieren, allerdings geben wir uns nicht schon vor dem Spiel geschlagen. Ravensburg kann sicher sein, dass wir uns so teuer wie möglich verkaufen werden. Wer weiß, vielleicht können wir den Favoriten ein bisschen ärgern.“Die Besucher erwartet ein interessantes Spiel und für die Diamonds eine erste Standortbestimmung in der GFL2.Zuschauer dürfen sich am Sonntag, den 12.05.2019, bereits um 14:00 Uhr im heimischen Bürgerpark Stadion zu Live-Musik, Burger, Pommes und Currywurst einfinden. Die Darmstädter Band The Tear Aparts wird vor dem Spiel für rockige Stimmung sorgen. Während des Spiels werden die Darmstadt Diamonds Cheerleader sowie das Drumkorps der Marching Devils den Besuchern ordentlich einheizen.Weitere Informationen gibt es auf der Veranstaltungsseite.