Wettbüro überfallen – Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag (10.02.2019) wurde ein Wettbüro in der Darmstädter Innenstadt überfallen. Der Räuber hatte gegen 10:35 Uhr die allein anwesende, 19-jährige Angestellte bedroht, mehrfach geschlagen und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Angestellte gab ihm mehrere hundert Euro heraus. Der unbekannte Mann flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Angestellte wurde leicht verletzte und durch Rettungskräfte vor Ort behandelt.

Der Räuber soll ca. 50 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß und dick mit hervorstehendem Bauch gewesen sein. Er war mit schwarzer Jacke und blauer Jeanshose bekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen