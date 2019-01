Vorlesen in der Stadtbibliothek

Im Februar 2019 werden wieder an allen Samstagen Geschichten für Kinder ab vier Jahren in der Stadtbibliothek Darmstadt im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2 vorgelesen. Ehrenamtliche Vorlesepatinnen und –paten lesen immer um 11 Uhr in der Kinder- und Jugendabteilung vor. Auf dem Programm stehen diesmal die liebsten Bilderbuchvorlesegeschichten. Den Anfang machen am 2. Februar zwei Geschichten aus dem japanischen Erzähltheater „Elefanten im Haus“ und „Die Anderen“. Die Teilnahme ist kostenfrei.