Pfungstadt: Technischer Defekt verursacht Brand in Linienbus

Am frühen Montagmorgen (21.01.19), gegen 5.30 Uhr, geriet ein Linienbus auf dem Betriebsgelände in der Rheinstraße in Brand und wurde dabei vollständig zerstört. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde ein weiterer, unmittelbar neben dem brennenden Gefährt stehender Bus leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt. Das Feuer war aufgrund eines technischen Defekts, ausgehend vom Motorraum, verursacht worden. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen