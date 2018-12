Lagercontainer aufgebrochen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Auf dem Gelände eines Energieversorgungsunternehmens in der Frankfurter Straße haben bislang unbekannte Kriminelle ihr Unwesen getrieben und aus einem Lagercontainer Werkzeug im Wert mehrerer Tausend Euro entwendet. Am Donnerstagmittag (20.12.18) wurde der Einbruch bemerkt und Anzeige erstattet. Nach ersten Erkenntnissen erstreckt sich der Tatzeitraum auf mehr als zwei Wochen und wird zwischen Dienstag (4.12) bis Donnerstag (20.12.18) eingegrenzt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betreut und sucht Zeugen. Möglicherweise konnten die Täter beim Abtransport der Beute, bei der es sich um zwei gefüllte Werkzeugkoffer, Schweißerbekleidung und Helme sowie mehrere Elektromaschinen handelt, beobachtet werden? Sachdienliche Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen