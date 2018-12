Eberstadt: Zirkus im Visier Krimineller

In der Nacht zum Sonntag (8.-9.12.2018) haben Kriminelle ihr Unwesen auf einem Zirkusgelände in der Grenzallee getrieben und versucht Beute zu machen. Zwischen 24 Uhr und 10 Uhr hebelten die noch Unbekannten den Rollladen eines Bürowohnwagens auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zu dem Raum. Auf der Suche nach Wertvollem versuchten die Täter einen Wandtresor zu entwenden. Das Behältnis hielt jedoch den Dieben stand und sie flüchteten ohne Beute. Ob der Vorfall mit dem versuchten Einbruch am vergangenen Freitag (07.12.18) in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Darmstädter Kripo (K21/22), unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen