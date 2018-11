Mann wird in Darmstadt beinahe von Güterzug erfasst

Am Freitag (02.11.18) gegen 10:50 Uhr überquerte ein Radfahrer zwischen den Ortschaften Kranichstein und Darmstadt-Nord, trotz geschlossener Halbschranke und Rotsignal, einen kleinen Bahnübergang für Fußgänger und Radfahrer. Der in diesem Moment herannahende Güterzug musste eine Schnellbremsung einleiten. Zum Glück wurde der 69-jährige Darmstädter nicht vom Güterzug erfasst. Er stürzte jedoch, vermutlich durch die Sogwirkung des Zuges und verletzte sich leicht an Kinn und Händen. Der Mann wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in das nahe gelegene Städtische Klinikum verbracht. Insgesamt vier Gleise waren bis 12:00 Uhr vollständig gesperrt. Die Bundespolizei in Frankfurt am Main leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Die Bundespolizei warnt an dieser Stelle vor den Gefahren im Bahnbereich. Über die erhebliche Eigengefährdung beim Überqueren von geschlossenen Bahnübergängen hinaus, können bei Gefahrenbremsungen der Züge auch Reisende in den Zügen verletzt werden.

Quelle: Bundespolizeidirektion Koblenz