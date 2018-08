Darmstädter Seniorentage: HEAG mobilo gibt Tipps zur Fahrplan-App

Ob zum Einkaufen, zum Arzt oder zum Besuch von Freunden und Verwandten – Bus und Straßenbahn sind für viele Senioren der schnelle Weg zum Ziel. Wie Senioren ihr Smartphone nutzen können, um über das Bus- und Bahn-Angebot noch besser zu informiert zu sein, zeigt die HEAG mobilo bei den Darmstädter Seniorentagen am Samstag (01.09.18) von 10 Uhr bis 17 Uhr im Darmstädter Kongresszentrum Darmstadtium. Ein Serviceteam bietet dort individuelle Beratung rund um alle Fragen der inzwischen erweiterten Fahrplan-App und gibt praktische Anwendertipps.

Funktion zu Mietautos und Mietfahrrädern

Seit kurzem finden Nutzer in der App nicht nur aktuelle Fahrplaninformationen, sondern können darüber auch Mietfahrräder von Call a Bike und Mietautos von Book-n-Drive in Darmstadt buchen. Auf der in der Smartphone-App integrierten Google Maps- Karte werden alle Standorte der Car- und Bikesharing-Stationen in Darmstadt über entsprechende Symbole angezeigt. Neben den verfügbaren Mietautos und Mietfahrrädern bekommt man in der HEAG mobilo-App zudem alle Taxistände angezeigt.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH