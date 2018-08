ENTEGA erneuert Wasserleitung Im Hirtengrund in Eberstadt

Die ENTEGA erneuert Im Hirtengrund in Darmstadt-Eberstadt eine Wasserversorgungsleitung. Die Bauarbeiten im Abschnitt von der Querung über die Modau bis zur Kreuzung Hirtengrund/Mühltalstraße beginnen am Montag (27.08.18) und dauern voraussichtlich bis November. Während der Arbeiten muss die Versorgung mit Trinkwasser zeitweise unterbrochen werden. Die betroffenen Anwohner werden rechtzeitig per Handzettel informiert. Es kann während der Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die ENTEGA bittet um Verständnis.