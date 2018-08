27- jähriger Mann nach Widerstand festgenommen

Ein 27 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme am Sonntagabend (19.08.18) in einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands strafrechtlich verantworten. Kurz vor 20 Uhr waren die Beamten des 1.Polizeireviers von einer Anwohnerin der Dieburger Straße alarmiert und um Hilfe gebeten worden. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau in ihrer Wohnung mit dem 27-Jährigen in heftigen Streit geraten. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden wurde der Streithahn von den Polizisten aufgefordert die Wohnung zu verlassen. Dieser Aufforderung ging der ungebetene Besucher jedoch nicht nach und leistete bei der Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen heftigen Widerstand. Dabei zogen sich drei der eingesetzten Polizisten leichte Blessuren zu. Unterstützt von weiteren Streifen wurde der Darmstädter schließlich aus der Wohnung gebracht. Weil er sich im Rahmen seiner Gegenwehr leicht am Kopf verletzte kam der Mann zunächst vorsorglich für eine weitere ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ordnungshüter konnten im Anschluss glücklicherweise ihren Dienst weiter fortsetzten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen