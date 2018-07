Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Ein Streit zwischen zwei Männern ist in der Nacht zum Mittwoch (25.07.18) in der Mornewegstraße n Darmstadt eskaliert. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 36-Jähriger mit einem 35 Jahre alten Mann gegen kurz nach 1 Uhr in Streit geraten. Diese schaukelte sich hoch und führte dazu, dass der Jüngere seinem Kontrahenten mit einer Flasche auf den Kopf schlug. Der 36 Jahre alte Mann musste ärtzlich behandelt werden. Hintergrund der Auseinandersetzung soll der Streit um die Ex-Freundin des Verletzten gewesen sein. Die Polizei hat Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen