Sommer-Sparangebote für Tagesurlauber im Jugendstilbad

Sommerzeit ist Badezeit! Und auch das Saunieren ist im Sommer durchaus gesund und hilft dabei die Sommerhitze besser zu überstehen. Denn zwei Faktoren sind ausschlagebend für den positiven Effekt des Saunierens auf den Organismus: Regelmäßige Saunagänge (nicht nur im Winter) und der abrupte Wechsel zwischen extremen Temperaturreizen, den man so nur in der Sauna erleben kann.

Passend dazu ist die Sauna-Aktion im Jugendstilbad. Wer bis 12 Uhr in die Sauna kommt zahlt nur 4 Stunden und kann den ganzen Tag bleiben. Kein auf die Uhr schauen, ob doch noch ein Kaffee, eine Runde schwimmen oder ein weiterer Aufguss drin ist, sondern einfach einen entspannten Tag im Jugendstilbad verbringen.

Besucher des SPA-Bereichs werden mit dem Hitzeticket belohnt. Damit sparen Sie an heißen Tagen (ab 25°C) 50 Prozent des Eintrittspreises für die Tageskarte SPA (inkl. Bad). Einzige Bedingung: Die Wetterprognose in der aktuellen Ausgabe des Darmstädter Echos muss für diesen Tag eine Höchsttemperatur von mindestens 25 Grad vorhersagen. „Egal, ob diese Temperatur erreicht wird oder nicht, wir richten uns nach dem Darmstädter Echo“, sagt Betriebsleiter Simon Nothhelfer. Allein das Auto- Thermometer oder die auf dem Smartphone der Besucher angezeigte Temperatur zählt also nicht.

Das Jugendstilbad hat diese Aktionen eingeführt, um auch bei den aktuell hochsommerlichen Temperaturen Gäste zum überdachten Baden und in die Sauna zu locken. Die Besucherzahlen gehen in den Sommermonaten deutlich zurück. Dabei ist das Wasser auch im Jugendstilbad eine Erfrischung und das Außenbecken, die angrenzende Liegewiese und die Dachterrassen laden zum Verweilen ein.

Beide Angebote gelten ab dem 10. Juli bis zum 31. August 2018.

Alle Informationen erhalten Sie unter: www.jugendstilbad.de/aktuelles.

Quelle & Bild: Aquapark Management GmbH