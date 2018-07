Eberstadt: 31 -Jähriger auf Straße attackiert – Wer hat den Vorfall beobachtet?

In der Nacht zum Sonntag (08.07.18) ist ein 31 Jahre alter Mann in der Heidelberger Landstraße, in Höhe eines Tanzcafés, von drei bislang unbekannten Tätern niedergeschlagen worden. Der 31-Jährige befand sich gegen 1.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er von dem Trio angesprochen und unvermittelt mit Schlägen in das Gesicht attackiert wurde. Die genauen Hintergründe sind derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese hat die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen