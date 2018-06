Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Am frühen Mittwochabend (27.06.2018), gegen 18:10 Uhr, ereignete sich in Darmstadt-Wixhausen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 33jähriger Motorradfahrer ums Leben kam. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr dieser die B3 in Richtung Erzhausen. Ein 35jähriger Autofahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt einige Meter vor dem Motorrad. Kurz vor dem Ortsausgang wollte der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug auf der Fahrbahn wenden, was der Motorradfahrer offenbar nicht erkannte und in die Fahrzeugseite des Pkw fuhr. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Pkw-Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, außerdem war der Rettungshubschrauber am Unfallort im Einsatz. Die B3 war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen