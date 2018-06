Neun Autos von Unbekannten beschädigt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Nachdem zahlreiche Autos in der Ahastraße am Dienstagmorgen (26.06.18) in das Visier Krimineller gerieten, sucht die Ermittlungsgruppe- City der Darmstädter Polizei, Zeuge mit sachdienlichen Hinweisen. Die Besitzerin eines grauen Nissan hatte ihren Wagen gegen 6 Uhr mit einem beschädigten Außenspiegel aufgefunden und die Polizei verständigt. Als die Ordnungshüter vor Ort eintrafen, stellten sie ähnlich gelagerte Beschädigungen an weiteren acht Fahrzeugen in dieser Straße fest. In allen Fällen wurde Anzeige erstattet. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf mehrere Hundert Euro. Die Ermittler bitten Zeugen, die in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 5.00 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Ahastraße gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen