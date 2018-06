Zeugen nach Beinahzusammenstoß in der Bismarckstraße gesucht

Am Dienstag (12.06.18) kam es in Darmstadt auf der Bismarckstraße Höhe Hausnummer 16, kurz vor dem dortigen Polizeirevier, zu einem Beinahezusammenstoß zwischen einem Linienbus des ÖPNV und einem blauen Mercedes. Der Busfahrer konnte durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern. In einem kurzen Gespräch miteinander versicherten sich die beteiligten Fahrer anschließend, dass kein Schaden entstanden ist.

Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass sich ein Fahrgast des Linienbusses aufgrund der Notbremsung am Fuß verletzte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Unfallgegnerin die Örtlichkeit bereits verlassen.

Die Fahrerin des blauen Mercedes, sowie Zeugen welche Hinweise auf diese geben können, werden gebeten sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt unter 06151/969-3610 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen