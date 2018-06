Hündin Penny überlebt tagelang auf der A 5 – Glückliches Ende nach Vollsperrung

Mischlingshündin „Penny“ büxte am 29. Mai 2018 in Weiterstadt aus. Anschließend geriet der Vierbeiner auf bislang verschlungenen Pfaden auf die vielbefahrene A 5 und verbrachte nach derzeitigem Ermittlungsstand anschließend rund eine Woche auf dem Grünstreifen zwischen den Betonleitplanken.

Penny wurde in diesem Zeitraum mehrfach von Verkehrsteilnehmern gemeldet. Alle Versuche das Tier einzufangen, mehrfach wurde hierfür die Autobahn von der Polizei gesperrt, scheiterten aber daran, dass sich der Hund einfach nicht einfangen lassen wollte.

Zusammen mit Beamten der Autobahnpolizei in Darmstadt stellten Tierschützer am Mittwoch (06.06.18) nun eine Lebendfalle zwischen den Leitplanken auf, in die Penny am späten Mittwochabend dann auch tappte.

Gegen Mitternacht sperrten die Ordnungshüter die A 5 zwischen der Raststätte Gräfenhausen und dem Autobahnkreuz Darmstadt erneut für zirka 15 Minuten und ermöglichten es den Helfern so, den Vierbeiner endlich in Sicherheit zu bringen.

Als der Hund nach der langen Zeit wieder an die besorgte Familie übergeben wurde, überschlug sich der Vierbeiner fast vor Freude.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen