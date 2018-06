Linie H: Haltestellen verlegt

Wegen Bauarbeiten im Heimstättenweg fährt die Linie H von Montag (4. Juni) an bis einschließlich 15. Juni 2018 in Richtung Anne-Frank-Straße eine Umleitung.

Die Haltestellen „Haardtring“ und „Südbahnhof“ werden in dieser Fahrtrichtung von der Linie H nicht angefahren, ersatzweise halten die Busse an der Haltestelle „Riedstraße“ der Linie 40 sowie an einer Ersatzhaltestelle in der Straße Am Pelz auf Höhe der Hausnummer 3. Die Haltestelle „Am Kaiserschlag“ wird in die Straße Am Pelz auf Höhe des Parkplatzes an der Kirche verlegt.

Der geänderte Fahrplan der Linie H steht unter www.heagmobilo.de zum Download bereit.