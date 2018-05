Eberstadt: Motorradfahrer kollidiert mit Lastwagen und wird tödlich verletzt

Ein Motorradfahrer aus Darmstadt ist am Mittwochmorgen (09.05.18) auf der Pfungstädter Straße in Höhe der Walter-Rathenau-Straße nach der Kollision mit einem Lastwagen tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Lastwagenfahrer, gegen 9.30 Uhr, die Pfungstädter Straße in Fahrtrichtung Eberstadt und wollte nach links in die Walter-Rathenau-Straße einbiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierte ein auf der Pfungstädter Straße, stadtauswärts fahrender Motorradfahrer, aus noch nicht geklärten Gründen, mit dem abbiegenden Betonmischer. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Für die Unfallrekonstruktion ist aktuell von der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter beauftragt worden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen