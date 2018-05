Nachtbauarbeiten an der Brücke Stirnweg – Vollsperrung des Haardtrings

Im Zuge des Brückenneubaus am Stirnweg werden in den Nächten vom 7. bis 9. Mai 2018 jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr Bauarbeiten (Ziehen von Verbauträgern) im Bereich der Brücke Hilpertstraße ausgeführt. Im vorgenannten Zeitraum kann es zu Lärmbelästigungen kommen. Das ausführende Unternehmen wird alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Beeinträchtigung durch Lärm so gering wie möglich zu halten.

Die Maßnahme erfordert sowohl eine Vollsperrung des Haardtrings zwischen Brücke Hilpertstraße und Brücke Stirnweg als auch eine Sperrung der Brücke Hilpertstraße in Richtung Westen. Umleitungen erfolgen gemäß Beschilderung über Berliner Allee / Groß-Gerauer Weg. Ortskundige werden gebeten, den Baustellenbereich zu umfahren. Für auftretende Verkehrsbehinderungen bittet die Wissenschaftsstadt Darmstadt um Verständnis.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt