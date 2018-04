Alpakas im Altenheim – Tag der offenen Tür in der Emilia Seniorenresidenz, Alten- und Pflegeheim Emilstraße

Das Alten- und Pflegeheim in der Emilstraße 1 liegt inmitten des sympathischen und grünen Martinviertels, gut zu erreichen und dennoch ruhig gelegen. Es ist umgeben von großzügigen Grünanlagen, einem Teich und einem Springbrunnen.

An diesem Ort wird die Emilia Seniorenresidenz, zu der auch die Pflege- und Wohneinheit Lilienpalais gehört, am Samstag, den 5. Mai 2018 einen Tag der offenen Tür feiern. Zwischen 14 und 17 Uhr können Besucherinnen und Besucher Alpakas streicheln, sich an Infoständen über die Einrichtung informieren und die Gelegenheit haben, das Haus und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen. Auch die neu eingerichtete Bewohnerwerkstatt mit integrierter Näh- und Bügelecke kann besichtigt werden. Zudem stehen auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Lilienpalais für Informationen zur Verfügung. Für Leckereien und Getränke ist gesorgt.

Alle Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitende freuen sich auf großes Interesse und regen Besuch. Die Emilia Seniorenresidenz GmbH – mit ihren beiden Einrichtungen Alten- und Pflegeheim Emilstraße und Pflege- und Wohnbereich Lilienpalais – ist ein Tochterunternehmen der Klinikum Darmstadt GmbH. Nähere Infos unter: www.emilia-seniorenresidenz.de

Datum: Samstag, 5. Mai 2018 von 14 bis 17 Uhr

Ort: Park im Alten- und Pflegeheim Emilstraße, Emilstraße 1, 64289 Darmstadt