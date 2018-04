Vorlesestunden im Mai in der Stadtbibliothek

Auch im Monat Mai wird in der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek Darmstadt im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, wieder samstags um 11 Uhr für Kinder ab vier Jahren vorgelesen. Am 5. und 26. Mai 2018 gibt es Geschichten mit dem kleinen Drachen Kokosnuss und andere Drachengeschichten. „Der dicke, fette Pfannkuchen“ und „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ sind die beiden Kamishibai-Geschichten, die am 12. Mai 2018 als japanisches Erzähltheater auf dem Programm stehen. Im Rahmen des 8. Jugend- und Kinderliteraturfestivals ‚Huch, ein Buch!‘ wird am Samstag, 19. Mai 2018, das Bilderbuch „Tom Tapir, der Bücherdetektiv“ vorgelesen. Die Vorlesestunden sind kostenfrei.