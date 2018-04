Sportlich andere Kulturen kennenlernen

Einander begegnen und etwas Gutes für die eigene Fitness tun: Diese Aktivitäten kombiniert der interkulturelle Gymnastikkurs für Menschen ab 50 plus, der gemeinsam vom Alevitischen Verein Darmstadt und Umgebung e.V. sowie dem DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e.V. angeboten wird. Er steht offen für Menschen gleich welcher Herkunft. Das Bewegungsangebot, Gymnastik für Menschen 50 plus, findet jeden Mittwoch von 18 – 19 Uhr in den großzügigen und hellen Räumlichkeiten des Alevitischen Vereins im Niederfeld 2 in Darmstadt statt. „Unsere Übungsleiterin Methap Pektas begeistert mit ihrem Temperament und ihrem Können die Gruppe. Sie spricht Türkisch und Deutsch. Wir laden alle Interessenten herzlich ein, in unser Angebot hineinzuschnuppern“, sagt Annabell Schreiber, Leitung Gesundheitsprogramm beim DRK Darmstadt.

Der Alevitische Verein mit Geschäftssitz in Darmstadt, mit 600 Mitgliedern kooperiert seit einigen Jahren mit dem DRK Darmstadt in unterschiedlichen Projekten: seit 1,5 Jahren mit einem Bewegungsangebot für Menschen 50 plus. Zurzeit besteht die Gruppe vorwiegend aus Mitgliedern des Alevitischen Vereins. Wir möchten uns nun verstärkt nach außen öffnen. Alle Menschen ab 50 Jahren, mit oder ohne Migrationshintergrund, können mitmachen“, ermuntert Hüseyin Dogan vom Alevitischen Verein. Einzige Bedingung dabei ist: Offenheit für das Kennenlernen von anderen Kulturen und Spaß an der Bewegung. Interessenten können sich an Annabell Schreiber (Telefon: 06151 3606-658) oder Methap Pektas (Telefon: 0615106257) wenden.