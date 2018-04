Linien K, L, MO1, NH, RH, 671, 672, 674, 677, 678 und 693: Haltestelle „Willy-Brandt-Platz“ entfällt

Wegen Asphaltarbeiten am Willy-Brandt-Platz fahren die Linien K, L, MO1, NH, RH, 671, 672, 674, 677, 678 und 693 am Mittwoch (11.04.) und Donnerstag (12.04.18) in Richtung Luisenplatz eine Umleitung. Die Haltestelle „Willy-Brandt-Platz“ entfällt auf allen Linien. Die Regionalbuslinien halten ersatzweise am Mathildenplatz (Platz 16). Am Luisenplatz halten alle Buslinien statt wie üblich an Platz 2 an Platz 1 vor dem Luisencenter.

Quelle: HEAG mobilo GmbH