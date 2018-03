25-Jähriger auf Straße attackiert – Kriminalpolizei ermittelt

Ein 25 -Jähriger ist am Montagabend (12.03.18) gegen 19.30 Uhr in Pfungstadt von bislang Unbekannten attackiert worden. Ersten Erkenntnissen nach fuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Eschollbrücker Straße entlang, als er von mutmaßlich drei Tätern im Bereich einer Tankstelle gewaltsam gestoppt wurde. Laut Zeugen trat einer der Kriminellen gegen das Fahrrad und brachte das Opfer zu Fall. Nahezu zeitgleich wurde er mit der Faust ins Gesicht geschlagen und unter Androhung weitere Schläge die Herausgabe seiner Geldbörse gefordert. Zu Fuß konnte der in Pfungstadt lebende Mann sich weiteren Attacken entziehen und mit seiner Geldbörse flüchten. Durch den Schlag erlitt er leichte Verletzungen im Gesicht. Ohne Beute und in unbekannte Richtung suchten die Täter das Weite. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. In diesem Zusammenhang sucht die Darmstädter Kripo (Kommissariat 35) Zeugen, die möglicherweise den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Sachdienliches wird von den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen