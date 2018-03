Internationaler Frauentag 2018

Das Frauenbüro der Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zum Internationalen Frauentag am 8. März 2018 ab 16 Uhr zu einer Veranstaltung in das Frauenzentrum in der Emilstraße ein. Dabei wird der im Dezember 2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Erste Darmstädter Gleichstellungsaktionsplan in gedruckter Form der Öffentlichkeit übergeben und über die ersten Schritte zur Umsetzung informiert. Außerdem soll das frauenpolitische Jahr 2018 vorgestellt werden. Schwerpunkte der Veranstaltung sind die politische Partizipation von Migrantinnen und der 100. Jahrestag der Einführung des Frauenwahlrechts, ein Jubiläum, das im kommenden November ansteht. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung durch ‚Heimat durch Musik‘, einem Empowerment-Projekt für geflüchtete Frauen.



Frauendezernentin Barbara Akdeniz: „Auch hundert Jahre nach Erringen des Frauenwahlrechts und vieler weiterer Errungenschaften haben Frauen im Erwerbsleben noch immer geringere Chancen, sie verdienen weniger als Männer und bekommen deutlich weniger Rente. Die alltäglichen sexuellen Belästigungen bis hin zur sexualisierten Gewalt hat zuletzt die #MeToo-Debatte stärker ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Der Frauenanteil im neuen Bundestag ist mit 30,6 Prozent auf den Stand von vor 20 Jahren gesunken. Dies sind nur einige Beispiele für die immer noch vorhandenen Geschlechterungerechtigkeiten, die nur mit weiterhin gleichbleibendem Einsatz und Durchsetzungsvermögen verändert und Stück für Stück abgebaut werden können. Wir wollen am Weltfrauentag aber auch feiern, was wir für Frauen bisher erreicht haben und schauen, was hier vor Ort konkret die nächsten Schritte sind und im gemeinsamen Austausch unser Netzwerk stärken, denn nur gemeinsam werden wir erreichen, was uns wichtig ist.“

Der Internationale Frauentag, Weltfrauentag, Frauenkampftag, Internationaler Frauenkampftag oder Frauentag ist ein Welttag, der am 8. März begangen wird. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen. Die Vereinten Nationen erkoren ihn später als Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden aus.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt