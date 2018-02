Tierische Samstagsgeschichten in der Stadtbibliothek im März 2018

Im März 2018 stehen Tiergeschichten in der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Mittelpunkt.

Am 3. und 24. März wird aus dem Buch „Von Schmetterlingen und weisen Elefanten“ vorgelesen. Zwei ehrenamtliche Vorlesepaten lesen am 10. März im Wechsel auf griechisch und deutsch in kurzen Abschnitten die Geschichten „Heule Eule“ und „Kleiner Eisbär, wohin fährst du, Lars?“. Das japanische Erzähltheater Kamishibai gibt es am 17. März mit den Geschichten „Das hässliche Entlein“ und „Die drei kleinen Schweinchen“.

Die Vorlesestunden beginnen samstags um 11 Uhr in der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, für Kinder ab vier Jahre und sind kostenfrei. Am Ostersamstag, 31. März 2018 bleibt die Stadtbibliothek geschlossen.