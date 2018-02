Unbekannte verwüsten Grillhütte

Eine Spur der Verwüstung haben bislang Unbekannte in der Nacht zum Samstag (02.-03.02.18) in einer Grillhütte in der Kastanienallee in Darmstadt hinterlassen. Dort hebelten sie Rollläden auf, schlugen Fenster ein und zerstörten eine Holztür. Doch dem nicht genug. Mit Farbe hinterließen sie außerdem mehrere Schmierereien an den Außenwänden der Hütte. Die Ermittlungsgruppe City der Polizei in Darmstadt hat den Fall übernommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen