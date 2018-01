Straßenraub in Darmstadt

Ein Straßenraub ereignete sich am Freitagabend (26.01.18), gegen 18.10 Uhr, an der Haltestelle Herdweg. Einer älteren Dame wurde ihre Handtasche von hinten von der Schulter gerissen. Die beiden Täter rannten anschließend in Richtung Roßdorfer Platz davon. Die Frau wurde glücklicherweise nicht verletzt. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb leider erfolglos. Bei den Tätern soll es sich um 2 Männer im Alter von ca. 15-20 Jahre gehandelt haben. Sie sind ca. 170 cm groß und waren dunkel gekleidet. Auch sollen sie Kapuzen auf gehabt haben. Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier in Darmstadt, Tel. 06151/969-0

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen