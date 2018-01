Tag der offenen Tür an der Peter-Behrens-Schule

Die Peter-Behrens-Schule Darmstadt lädt zum „Tag der offenen Tür“ am 03.02.2018 von 9 bis 12:30 Uhr in der Mornewegstraße 18 sowie an der Außenstelle der Peter-Behrens-Schule (Abteilung Chemie, Physik und Biologie) in der Martin-Buber-Straße 32 ein.

Die für die Vollzeitschulformen und die Berufsschule zuständigen Lehrkräfte stehen im Rahmen der o. g. Informationsveranstaltung für Beratungsgespräche und Schullaufbahnberatungen ab 09:00 Uhr zur Verfügung. Außerdem werden die Vollzeitschüler/innen mit Präsentationen über die Vollzeitschulformen an der Peter-Behrens-Schule, wie z. B. Aufnahmevoraussetzungen und Lerninhalte der Schulformen, informieren.

Hier präsentieren sich:

die FOS-A und B-Form mit den Schwerpunkten Ernährung, Bautechnik und Gestaltung

Diese Schulformen führen nach dem Mittleren Bildungsabschluss und in der B-Form nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung zur allgemeinen Fachhochschulreife.

die zweijährige Höhere Berufsfachschule mit der vollschulischen Ausbildung zur/zum Chemisch-Technischen-Assistentin/en

Diese Schulform führt nach dem Mittleren Bildungsabschluss zu einer abgeschlossenen Berufsausbildung, gleichzeitig kann durch den Besuch eines Zusatzunterrichts die Fachhochschulreife erworben werden.

Der Schulversuch „Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung (BÜA)“ mit den Schwerpunkten Ernährung, Drucktechnik, Holztechnik, Chemietechnik und Farbtechnik.

Diese Schulform kann zum Hauptschulabschluss und in Stufe II zum Mittleren Bildungsabschluss führen.

Fachschule im Fachbereich Wirtschaft, in der Fachrichtung Hotel- und Gaststättengewerbe, “Hotelfachschule“, in Teilzeitform

Abschluss: Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in, Fachrichtung Hotel- und Gaststättengewerbe

Die Abteilungen (Bau- und Holztechnik, Druck+Medien / Farbe+Raum, Ernährung u. Hauswirtschaft, Chemie, Physik u. Biologie und Berufliche Vollzeitformen der Berufsschule) stellen von 09:00 Uhr bis 13.00 Uhr die Ausbildungsangebote in der Berufsschule vor, sodass sich Interessierte ein Bild von der schulischen Seite der an der Peter-Behrens-Schule vorhandenen Ausbildungsberufe machen können.

Den Raumplan sowie weitere Informationen zum Tag der offenen Tür sind ab dem 25. Januar 2018 auf der Homepage www.peter-behrens-schule.de ersichtlich. Auskunft auch über das Sekretariat unter 06151/13485811.

Die Peter-Behrens-Schule freut sich, Schüler und Ihre Eltern am 03. Februar 2018 zu begrüßen und über die Schulformen informieren können