HEAG mobilo erneuert 800 Meter Fahrleitung in der Rheinstraße in Darmstadt

Damit die Straßenbahnen auch künftig mit ausreichend Strom versorgt werden können, erneuert die HEAG mobilo von Montag (22.01.) an bis zum 15. Juni 2018 in der Rheinstraße über 800 Meter im Abschnitt zwischen Neckarstraße und Berliner Allee die Fahrleitungsanlage. Die neuen Masten sind in Breite und Höhe mit den bisherigen Masten identisch. Dennoch verfügen sie dank dickerer Wände über eine höhere Traglast, denn um die Leistungsfähigkeit zu verbessern, wird die Fahrleitung um zwei Fahrdrähte ergänzt.

Die Arbeiten werden montags bis freitags zwischen 7 Uhr und 18 Uhr durchgeführt. Während der Bauarbeiten ist die jeweils rechte Fahrspur der Rheinstraße zu bestimmten Zeiten abschnittsweise gesperrt, damit an dieser Stelle Fundamente errichtet werden können.

